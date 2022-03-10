سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إربيل تحتج على قرار بغداد حظر منتجات دواجن كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-10T17:48:58+0000
إربيل تحتج على قرار بغداد حظر منتجات دواجن كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، يوم الخميس، مقاطعة المشاركة في الأسبوع الزراعي الثالث عشر، احتجاجاً على قرار بغداد، منع دخول جميع منتجات الدواجن المحلية من الإقليم.

وذكرت طالباني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار المقاطعة جاء رداً على القرار الجائر بحق قطاع الدواجن والمنتجين المحليين"، مطالبة في الوقت نفسه بـ"إلغاء هذا القرار والعمل ضمن سياق التعاون والتفاهم المشترك لحماية المنتج المحلي".

وأوضحت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، أن "المتضرر من القرار آنف الذكر، هو الفلاح والمنتج المحلي بدرجة أساسية وقطاع الدواجن المتنامي في الإقليم".

وكان وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية محمد كريم الخفاجي، قد وجه بحظر حركة نقل الدواجن ومنتجاتها من إقليم كوردستان إلى باقي مناطق ومدن العراق.

related

وزير الزراعة الاتحادي يزور حقول وصوامع تخزين الحبوب في أربيل

Date: 2021-05-30 14:11:59
وزير الزراعة الاتحادي يزور حقول وصوامع تخزين الحبوب في أربيل

ضبط مئات الكيلوغرامات من عسل ايراني غير صالح في السليمانية

Date: 2019-07-02 20:15:20
ضبط مئات الكيلوغرامات من عسل ايراني غير صالح في السليمانية

حكومة اقليم كوردستان تعد بتوفير فرص عمل لخريجي هذا المجال

Date: 2019-08-28 10:41:06
حكومة اقليم كوردستان تعد بتوفير فرص عمل لخريجي هذا المجال

دهوك.. الجفاف يهدد حقول شيخان الزراعية ومطالبات بتدخل عاجل

Date: 2021-04-12 10:54:26
دهوك.. الجفاف يهدد حقول شيخان الزراعية ومطالبات بتدخل عاجل

وزيرة بكوردستان تسجل شكوى على شركة زورت كتابا لاستيراد شحوم مجمدة

Date: 2019-12-08 17:25:56
وزيرة بكوردستان تسجل شكوى على شركة زورت كتابا لاستيراد شحوم مجمدة

حكومة كوردستان تقرُّ بتأثير الحظر على الحقول والمحاصيل الزراعية

Date: 2020-06-02 12:12:17
حكومة كوردستان تقرُّ بتأثير الحظر على الحقول والمحاصيل الزراعية

كوردستان تصدر إيضاحاً بشأن "الطحين القاتل" وتشكل لجنة متابعة

Date: 2021-09-20 12:17:30
كوردستان تصدر إيضاحاً بشأن "الطحين القاتل" وتشكل لجنة متابعة

اقليم كوردستان يغطي 60% من حاجة السوق المحلية من الأسماك ويتحرك لتعليبها

Date: 2020-09-15 07:45:34
اقليم كوردستان يغطي 60% من حاجة السوق المحلية من الأسماك ويتحرك لتعليبها