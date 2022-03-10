إربيل تحتج على قرار بغداد حظر منتجات دواجن كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، يوم الخميس، مقاطعة المشاركة في الأسبوع الزراعي الثالث عشر، احتجاجاً على قرار بغداد، منع دخول جميع منتجات الدواجن المحلية من الإقليم.

وذكرت طالباني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار المقاطعة جاء رداً على القرار الجائر بحق قطاع الدواجن والمنتجين المحليين"، مطالبة في الوقت نفسه بـ"إلغاء هذا القرار والعمل ضمن سياق التعاون والتفاهم المشترك لحماية المنتج المحلي".

وأوضحت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، أن "المتضرر من القرار آنف الذكر، هو الفلاح والمنتج المحلي بدرجة أساسية وقطاع الدواجن المتنامي في الإقليم".

وكان وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية محمد كريم الخفاجي، قد وجه بحظر حركة نقل الدواجن ومنتجاتها من إقليم كوردستان إلى باقي مناطق ومدن العراق.