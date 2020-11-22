أربيل تحبط عملية نقل ملايين الدنانير المزيفة إلى كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاحد ضبط أكثر من 10 ملايين دينار مزيفة بحوزة ثلاثة اشخاص.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قسم مكافحة الجريمة مكتب شقلاوة القى القبض على ثلاثة اشخاص من القومية العربية بأسماء (ج.ح.ج) و (ف.ح.ب) و (م.ع.ح) وضبط بحوزتهم 10 ملايين، و39 الف دينار مزيفة.

واضاف البيان ان المتهمين الثلاثة من سكنة محافظة كربلاء، واعترفوا خلال التحقيقات بانهم اشتروا العملة المزيفة من محافظة السليمانية، وكانوا يرومون تصريفها في اسواق كربلاء المحلية.

وتابع البيان ان الشرطة فتحت ملفا تحقيقيا لهم، وتم ايداعهم بالحبس بأمر قضائي و وفق المادة 281 من قانون العقوبات العراقي.