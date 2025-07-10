أربيل تجمعُ أطباء العراق لمناقشة أمراض العيون (صور)

شفق نيوز- أربيل

أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس مؤتمر طبي موسع، يسلط الضوء على أحدث الأبحاث العلمية المتعلقة بعلاج أمراض ومشكلات العيون، حيث شارك فيه نحو 200 طبيب عيون من جميع أنحاء العراق.

وقال الدكتور بزار موسى، المشرف على تنظيم المؤتمر، لوكالة شفق نيوز، إن هذا المؤتمر جمع نخبة من أطباء العيون من مختلف أنحاء العراق من أجل عرض ومناقشة آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجال معالجة أمراض العيون، وتبادل تلك المعارف بين الأطباء، بهدف استخدامها لاحقاً في خدمة المواطنين العراقيين.

وأوضح موسى، أن هناك ثلاث حالات مرضية شائعة في كوردستان والعراق حالياً؛ أولها المياه البيضاء التي تتطلب تدخلاً جراحياً، وثانيها تضرر شبكية العين نتيجة الإصابة بمرض السكري، أما الثالثة فهي حساسية العين الناتجة عن الغبار وحرارة الجو، وهي تُعالج عبر الوقاية والعناية الذاتية.