أربيل تجمع النحّالين من مناطق كوردستان بمهرجان للمنتجات المحلية (صور)

شفق نيوز/ انطلق في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، منذ يوم أمس الجمعة، مهرجان للعسل والمنتجات المحلية وسط حضور جماهيري، يسعى لتثقيف الأهالي بالمنتج المحلي.

وقال أحمد بشدري رئيس منظمة نحالي كوردستان لوكالة شفق نيوز إن "هذا المهرجان أقيم في مدينة اربيل بمشاركة العديد من النحالين الذين عرضوا منتجاتهم المختلفة القادمة من مناطق الإقليم كافة بأسعار متنوعة".

واضاف أن "اهمية هذه النوعية من المهرجانات تكمن في كونها تعيد الاهتمام بالمنتجات المحلية لاقليم كوردستان و تعرف المستهلك بوجودها وجودتها العالية".

ومن جانبه قال سالار (مشارك في المهرجان) لوكالة شفق نيوز انه "شاركنا في هذا المهرجان قادمين من محافظة دهوك حيث نبيع انواعا مختلفة من العسل المحلي الذي هو من انتاج منطقة (برواري بالا)، وتعرف هذه النوعية من العسل بنقائها و جودتها العالية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المهرجان تضمن ايضا مشاركة العديد من أصحاب الأعمال و المشاريع الصغيرة.

وقال محمد (زائر للمهرجان) لوكالة شفق نيوز إن "وجود هذه المهرجانات جميل جدا في اقليم كوردستان، ومن المهم بمكان تعريف الناس بالمنتجات المحلية وهذه النشاطات كفيلة بذلك حيث تعمل على توعية الناس بضرورة الإقبال على المنتجات المحلية كبديل عن نظيراتها المستوردة التي هي سيئة الجودة نوعا ما".

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من مختلف المحافظات في اقليم كوردستان، اضافة الى اقبال كبير من قبل المواطنين.