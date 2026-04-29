أربيل تجري مراسم تشييع مهيبة للمفكر الكوردي فاروق رفيق (صور)

جرت صباح اليوم الأربعاء في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مراسم تشييع مهيبة لجثمان المفكر والفيلسوف الكوردي الكبير، الدكتور فاروق رفيق الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المراسم حضرها ممثل رئيس اقليم كوردستان، وممثل رئيس الحكومة، ومحافظ أربيل، وعشرات الكُتّاب والأدباء والمثقفين.

ومن المقرر أن يُوارى جثمانه الثرى في مراسم دفن عامة في السليمانية، مسقط رأسه.

ويعد الراحل من الأسماء الثقافية المعروفة في إقليم كوردستان، وكتب في الشأنين الفكري والسياسي، كما شغل رئاسة تحرير مجلة "ئاواز" الفكرية.