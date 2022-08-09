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أربيل تثني على البنغلاديشيين: من أكثر الجاليات مسالمة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-09T09:52:17+0000
أربيل تثني على البنغلاديشيين: من أكثر الجاليات مسالمة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أثنى أوميد خوشناو رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، على الجالية البنغلاديشية التي تقيم على أراضي الإقليم، معتبرا إياها من الجاليات التي لا تفتعل المشاكل.

جاء ذلك في كلمة له خلال المنتدى الإقتصادي لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين الإقليم وبنغلادش الذي انعقد اليوم في أربيل بحضور سفير تلك الدولة لدى بغداد محمد فاضل الباري.

وقال خوشناو في كلمته، إن اعداداً كبيرة من الجالية البنغلاديشية تتواجد في إقليم كوردستان وخاصة في أربيل، مردفا بالقول إن، هذه الجالية هي أقل الجاليات من ناحية افتعال المشاكل رغم المعاناة التي تواجهها، ولكن أفرادها يُعدون أناساً جيدين.

وأكد قائلا: نحن نقدم لهم التسهيلات اللازمة وفق إطار القوانين المعمول بها، ونوفر الحماية لهم ايضا.

وتابع خوشناو أنه "نعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع بنغلاديش"، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم جاهزة وفق التسهيلات المقدمة للشركات التي ترغب بالعمل في الإقليم أن تتعامل مع الشركات البنغلاديشية.

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