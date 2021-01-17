أربيل تتوعد بشدة وتعلن اعتقال عشرات المطلوبين والمتجاوزين على القانون

شفق نيوز/ أعلنت اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تفاصيل حملات أمنية أفضت لإعتقال عشرات المطلوبين، وممن وصفتهم بالمتجاوزين على القانون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، محافظ اربيل بالوكالة هيمن قادر، والعميد دلير النجار مدير شرطة اربيل، حضرته وكالة شفق نيوز.

وقال قادر، "لن نسمح لاحد بالتعامل غير القانوني في اربيل، سنقوم باعتقال أي شخص يخالف القانون. فقد قمنا بالاستيلاء على العديد من قطع السلاح غير مرخصة، كما نطالب المواطنين من سكنة اربيل كافة بإبلاغ الشرطة في حالة ملاحظة أي حالة غريبة".

من جانبه قال العميد دلير النجار، خلال العام الماضي 10861 جريمة ارتكبت في اربيل، تم الوصول والكشف عن اكثر من 9 الاف جريمة بنسبة انجاز 92‎%‎، كما تم اعتقال 4321 متهما في حدود اربيل التي شهدت ايضاً خلال تلك الفترة 65 حالة قتل".

وأضاف النجار، أن 32 حالة إطلاق نار حدثت في اربيل، تم اعتقال 29 شخصاً مسؤلاً عنها، كما تم اعتقال 183 مطلوباً بتهم مختلفة في محافظات أخرى من الإقليم والعراق، واعتقال 15 شخصاً مسؤولاً عن 13 جريمة قطع الطريق.

وقال النجار "تمكنا ايضا من اعتقال 65 شخصاً لم يلتزموا بقرارات اللجنة العليا لمواجهة كورونا، كما لدينا خمس حالات اعتداء على المستشفيات، وحالتين على الصيدليات، وعدة حالات على المقاهي، وتم اعتقال اغلب المسؤولين عنها".