أربيل تتهيأ لإقامة قداس للبابا سيحضره 10 آلاف شخص (صور)

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، السبت، باستكمال الاستعدادات في أربيل لاستقبال بابا الفاتيكان فرانسيس في عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إن الاستعدادات اكتملت في ملعب فرانسو حريري في أربيل والذي سيحتضن قداسا للبابا فرانسيس سيحضره نحو 10 آلاف شخص.

وأكملت الجهة المنظمة تحضير مدرجات وترقيمها على نحو يراعي التباعد الاجتماعي المطلوب للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وفي الأثناء، كانت فرقة كورال الكنيسة تجري تدريباتها الأخيرة لتقديم أناشيد دينية في القداس الذي سيقام يوم غد الأحد.

وبدأ البابا فرانسيس زيارته للعراق، الجمعة، وهي الأولى لبابا فاتيكان على الإطلاق وتستمر لغاية الاثنين المقبل.