أربيل تتلون بالبياض مع حلول العام الجديد (صور)

شفق نيوز- أربيل

اصطبغت محافظة أربيل مركز إقليم كوردستان، ببياض ناصع خاصة على سفوح جبالها ووديانها في آخر يوم من العام، مع استعداد الناس لاستقبال العام الجديد.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً لمناطق في أربيل، امتداداً على طريق أربيل - سليمانية، وطريق رانية، وناحية كزنزان، تظهر مساحات شاسعة من المناطق الطبيعية في أربيل وقد تلونت باللون الأبيض بفعل الثلوج المتساقطة على المدينة

وتشهد محافظات ومناطق إقليم كوردستان، منذ أيام موجة برد شديدة رافقها تساقط الثلوج في أربيل ودهوك والسليمانية، وامتد ليصل إلى طريق أربيل كركوك، حيث تزامن ذلك مع أعياد رأس السنة الميلادية، الموسم الذي تكثر فيه السياحة في مدن الإقليم.