أربيل تتزين بالعيد.. آلاف السياح يتدفقون إلى عاصمة كوردستان (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، توافداً كبيراً للعائلات والسائحين القادمين من مختلف محافظات وسط وجنوب العراق، وسط أجواء احتفالية عمّت المتنزهات والأماكن الترفيهية في المدينة.

وتحوّل "مجدي لاند"، أحد أكبر المجمعات الترفيهية في أربيل، إلى وجهة رئيسة للعائلات التي توافدت منذ ساعات الظهيرة الأولى، حيث اكتظت الألعاب والمساحات الخضراء بالزوار الذين حرصوا على قضاء أوقات العيد في أجواء اتسمت بالبهجة واعتدال الطقس.

وعبّر عدد من السياح عن سعادتهم بزيارة أربيل، حيث قال علي حسن، وهو سائح قادم من محافظة البصرة: "نحرص سنوياً على قضاء عطلة العيد في أربيل، نظراً لما توفره من خدمات وأمان وأجواء عائلية مريحة".

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، أضاف المواطن البصراوي، أن "الأطفال سعداء بالألعاب والمرافق الترفيهية المتوفرة هنا، والخدمات كانت جيدة جداً رغم الزخم الكبير في أعداد الوافدين".

من جانبها، أشارت أم سارة، القادمة من العاصمة بغداد، إلى أن "مدينة أربيل أصبحت قبلة للسياحة خلال الأعياد، وما لاحظناه اليوم، هو اهتمام واضح بالنظافة والتنظيم، ما يجعلنا نخطط للعودة في كل مناسبة".

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع خطة أعدّتها محافظة أربيل لاستقبال الزوار، إذ أعلن المحافظ أوميد خوشناو، في وقت سابق، دخول أكثر من 70 ألف سائح إلى حدود المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، مع توقعات بارتفاع هذه الأعداد خلال أيام العيد.

وأكد المسؤولون عن المرافق السياحية في أربيل لوكالة شفق نيوز، أنهم اتخذوا إجراءات استثنائية لضمان انسيابية دخول العائلات، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لراحتهم، مع نشر مفارز أمنية وصحية في المناطق التي تشهد كثافة بشرية، مثل متنزه "سامي عبد الرحمن" ومراكز الألعاب والأسواق التجارية.

وتستمر الفعاليات الترفيهية في أربيل طوال أيام العيد، مع تنوع الأنشطة بين المسارح المفتوحة، والمطاعم الشعبية في "شارع الإسكان"، والمناطق الجبلية المحيطة بالمدينة، التي تشهد هي الأخرى حركة سياحية نشطة.