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أربيل تتزين استعداداً للاحتفاء بالمولد النبوي (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-16T11:46:22+0000
أربيل تتزين استعداداً للاحتفاء بالمولد النبوي (صور)

شفق نيوز / يستعد أهالي مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، للاحتفاء بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد، وذلك عبر تزيين عدد من الشوارع بقطع ونشرات (محمد قدوتنا) وغيرها من الاستعدادات.

والمولد النبوي هو ذكرى سنوية تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

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