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أربيل تتخذ جملة إجراءات لمواجهة الجفاف ونقص المياه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-04T08:13:57+0000
أربيل تتخذ جملة إجراءات لمواجهة الجفاف ونقص المياه

شفق نيوز/ صرّح محافظ أربيل أوميد خوشناو يوم الأحد بأن الحكومة المحلية اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير ضمن خطة وضعتها لمواجهة الجفاف، وتدني مناسيب المياه.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين اليوم، "نحن بحاجة الى حملة وطنية للمحافظة على المياه وعدم هدرها"، مردفا بالقول "نحن بحاجة الى دعم رجال الدين والمؤسسات الاعلامية لحث الناس على ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير".

وأضاف أن أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية، وبنسبة 65% تعتمد على المياه الجوفية.

كما أشار المحافظة إلى أن حكومته ستشرع بحملة لقطع التجاوزات على خطوط المياه وبالأخص من الذين قاموا بإنشاء حدائق أمام منازلهم، مستدركا القول "نحن لن نزيل هذه الحدائق ولكن سنقطع التجاوزات على المياه التي يقومون بسقي هذه الحدائق بها".

وتابع خوشناو بالقول "سنضع شروطا لمحال غسل السيارات بوضع اجهزة اعادة تصفية المياه وسيكون ضمن الشروط الرئيسية لمنح الاجازة".

وأعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل اوميد خوشناو يوم السبت عن توقف أكثر من 200 بئر ماء في المحافظة عن العمل، داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الذي يشهد اقليم كوردستان والعراق عامة.

وكانت مديرية الماء والمجاري في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قد اعلنت أمس تراجع منسوب المياه الجوفية بسبب قلة الأمطار ، وانخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان تراجع المنسوب يعود إلى الجفاف الذي اجتاح المنطقة هذا العام.

وخاطب البيان سكان المحافظة بالقول "يُرجى ترشيد الاستهلاك في استخدام المياه ووضع الطوفات في خزانات المياه للتقليل من أي هدر قد يحصل".

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