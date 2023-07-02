أربيل تتخذ إجراءات "فورية" لمعالجة مشكلة شح المياه

شفق نيوز/ وجّه محافظ اربيل أوميد خوشناو، اليوم الاحد، مديريات الماء والمجاري في حدود المحافظة بالاسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بمعالجة أية مشكلة خاصة بالماء في أي مكان كانت من خلال حفر الآبار وإصلاح ومعالجة المشكلات التقنية في الآبار الموجودة.

وجاء في بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس المحافظة عقد اليوم الأحد اجتماعا باشراف المحافظ أوميد خوشناو، لبحث ايجاد معالجة لمشكلة شح المياه في المحافظة وبرامج وخططها بهذا الصدد، مبينا ان الاجتماع تم بحضور نائب المحافظ مسعود كارش، و مدير عام دائرة الماء والمجاري في الاقليم اري محمد وذلك في ديوان المحافظة.

واضاف البيان ان خوشناو سلط الضوء على معالجة مشكلات الماء في حدود محافظة اربيل، لافتا الى انه بهذا الصدد كلف مديريتي الماء والمجاري في مركز المدينة وضواحيها ان تقوم باسرع وقت بتنفيذ المشاريع الخاصة بمعالجة اية مشكلة خاصة بالماء في اي مكان كانت ومنها حفر الابار واصلاح ومعالجة المشكلات التقنية في الابار.

واشار البيان الى انه في محور اخر في الاجتماع وبعد طرح العديد من المقترحات لمعالجة مشكلة شح المياه الصالح للشرب في قسم من احياء اربيل والاقضية والنواحي والقرى والمناطق الاخرى في حدود المحافظة، لافتا الى ان محافظ اربيل شدد على قيام المديريتين ببذل قصارى جهودهما لاجتياز هذه المشكلة والتأكيد على تسريع عملية حفر الابار الخاصة بمياه الشرب البديلة والجديدة في اربيل وضواحيها وتحديث الابار القديمة.

ونوه البيان الى انه في ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة ان يقوم اي مواطن في حدود المديريات الست لبلديات اربيل يعاني من مشكلة شح المياه بالاتصال على عدد من ارقام الهواتف المخصصة لذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة العاشرة مساء لمعالجة تلك المشكلة، مبينا ان الارقام هي:

حدود البلدية الاولى:

07515250001

07515260001

وفي حدود البلدية الثانية:

07515250002

07515260002

وفي حدود البلدية الثالثة:

07515250003

07505260003

وفي حدود البلدية الرابعة:

07515250004

07515260004

وفي حدود البلدية الخامسة:

07515250005

07515260005

واخيرا في حدود البلدية السادسة:

07515250006

07515260006