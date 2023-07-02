أربيل تتخذ إجراءات "فورية" لمعالجة مشكلة شح المياه
شفق نيوز/ وجّه محافظ اربيل أوميد خوشناو، اليوم الاحد، مديريات الماء والمجاري في حدود المحافظة بالاسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بمعالجة أية مشكلة خاصة بالماء في أي مكان كانت من خلال حفر الآبار وإصلاح ومعالجة المشكلات التقنية في الآبار الموجودة.
وجاء في بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس المحافظة عقد اليوم الأحد اجتماعا باشراف المحافظ أوميد خوشناو، لبحث ايجاد معالجة لمشكلة شح المياه في المحافظة وبرامج وخططها بهذا الصدد، مبينا ان الاجتماع تم بحضور نائب المحافظ مسعود كارش، و مدير عام دائرة الماء والمجاري في الاقليم اري محمد وذلك في ديوان المحافظة.
واضاف البيان ان خوشناو سلط الضوء على معالجة مشكلات الماء في حدود محافظة اربيل، لافتا الى انه بهذا الصدد كلف مديريتي الماء والمجاري في مركز المدينة وضواحيها ان تقوم باسرع وقت بتنفيذ المشاريع الخاصة بمعالجة اية مشكلة خاصة بالماء في اي مكان كانت ومنها حفر الابار واصلاح ومعالجة المشكلات التقنية في الابار.
واشار البيان الى انه في محور اخر في الاجتماع وبعد طرح العديد من المقترحات لمعالجة مشكلة شح المياه الصالح للشرب في قسم من احياء اربيل والاقضية والنواحي والقرى والمناطق الاخرى في حدود المحافظة، لافتا الى ان محافظ اربيل شدد على قيام المديريتين ببذل قصارى جهودهما لاجتياز هذه المشكلة والتأكيد على تسريع عملية حفر الابار الخاصة بمياه الشرب البديلة والجديدة في اربيل وضواحيها وتحديث الابار القديمة.
ونوه البيان الى انه في ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة ان يقوم اي مواطن في حدود المديريات الست لبلديات اربيل يعاني من مشكلة شح المياه بالاتصال على عدد من ارقام الهواتف المخصصة لذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة العاشرة مساء لمعالجة تلك المشكلة، مبينا ان الارقام هي:
حدود البلدية الاولى:
07515250001
07515260001
وفي حدود البلدية الثانية:
07515250002
07515260002
وفي حدود البلدية الثالثة:
07515250003
07505260003
وفي حدود البلدية الرابعة:
07515250004
07515260004
وفي حدود البلدية الخامسة:
07515250005
07515260005
واخيرا في حدود البلدية السادسة:
07515250006
07515260006