أربيل تتخذ التدابير تحسباً للأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الثلاثاء حملة كبيرة لتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتستمر الحملة لمدة 10 أيام، وفقا لرئيس الحكومة المحلية لأربيل أوميد خوشناو.

ولم يستبعد خوشناو في تصريح للصحفيين حدوث الفيضانات والسيول والأمطار الغزيرة، قائلا إنها "حالة واردة يتعرض لها اقليم كوردستان والعالم اجمع، وهي مسألة طبيعية متوقعة الحدوث".

وأضاف أنه من المهم وقبل هطول الأمطار ينبغي تنظيف مجاري تصريف المياه والاهم من ذلك كله ان تتمكن فرق البلدية والدفاع المدني من سحب المياه التي قد تتجمع جراء الأمطار الغزيرة.