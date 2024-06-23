أربيل تتحرك للحد من ارتفاع البنزين وتؤكد أن نقص المياه متعلق بالكهرباء

شفق نيوز/ أقرَّ محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الأحد، بارتفاع أسعار البنزين بمقدار 50 ديناراً للتر الواحد، مؤكدا أن الحكومة المحلية ستناقش هذه المسألة مع وزارة الثروات الطبيعية للحد من هذا الارتفاع.

وقال خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين من سوق أربيل الكبير وسط العاصمة، "نحن مستاؤون من هذا الارتفاع، وسنجري مراجعة مع وزارة الثروات الطبيعية لهذا الأمر"، مردفا بالقول: إن جهودنا ستنصب على استقرار أسعار البنزين، والحفاظ على جودته العالية كما في الصيف الماضي".

وحول نقص مياه الاسالة، ذكر المحافظ، أن "مشكلة نقص المياه موجودة في اربيل، في هذه السنة والسنوات السابقة"، داعيا المواطنين الى ترشيد الاستهلاك للمياه.

وأكد أن هذه السنة كانت مطيرة، ونسبة الأمطار التي هطلت كانت جيدة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في إطار الحد من مشكلة نقص المياه كانت نتائجها مثمرة من خلال حفر آبار بديلة، وهذه العملية مستمرة.

وتابع خوشناو بالقول، إن المشكلة الأساسية لهذه السنة بشأن النقص الحاصل بالمياه في اربيل هي الكهرباء حيث كان من المقرر أن تمد وزارة الكهرباء الآبار بالطاقة على مدار 24 ساعة، و لكن للأسف لم يحدث ذلك، مضيفا أنه، حاليا اضطررنا أن نعتمد على المولدات الاهلية في المناطق والأحياء السكنية لإمداد الآبار بالكهرباء.