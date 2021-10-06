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أربيل تبلغ بغداد بصعوبة تصويت النازحين خارج مخيماتهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-06T07:56:29+0000
أربيل تبلغ بغداد بصعوبة تصويت النازحين خارج مخيماتهم

شفق نيوز/ أكدت الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأربعاء صعوبة تصويت النازحين بالانتخابات خارج مخيماتهم.

وقال رئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو في تصريح للصحفيين، نحن في اللجنة العليا بمحافظة اربيل، ومع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واللجنة الامنية العليا في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية أنهينا الاستعدادات لاجراء الانتخابات في يومي الاقتراع الخاص والعام.

وتطرق المحافظ إلى الصعوبات التي تواجه أربيل قائلا: ان المشكلة التي تواجهنا تتمثل بمخيمات النزوح، وللاسف وبقرار من المفوضية العليا لا نعرف سببه يتعين عدم التصويت داخل مخيمات النزوح، ونقل صناديق الاقتراع لأماكن اخرى.

وبيّن خوشناو أن "هذا أمر صعب علينا ونحن بكل وضوح قد ابلغنا الحكومة الاتحادية بأنه لا يمكننا القيام بذلك" مردفا بالقول: نعمل على معالجة هذا الأمر.

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