أربيل تبرم مذكرة لإعادة تأهيل قلعتها الأثرية .. الشركة المنفذة: تعريف كوردستان يبدأ منها

شفق نيوز / أبرمت الحكومة المحلية لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مجموعة "كار" المتخصصة بالمشاريع الهندسية والإنشائية لإعادة تأهيل قلعة أربيل الأثرية.

وقال رئيس الحكومة المحلية لمحافظة اربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير مجموعة "كار" باز كريم عقب توقيع مراسم العقد إن "نحن سعيدون جدا لإبرام هذه المذكرة وإعادة تأهيل منارة القلعة من أجل إعادة الحياة الى هذا الصرح الأثري الشامخ"، مبيناً أن "الحكومة المحلية والمفوضية العليا لإعادة تأهيل القلعة لديهما برنامج مكثف بأن تكون القلعة جزء مهم لوفود الضيوف والسائحين من داخل وخارج العراق".

بدوره قال المدير العام لمجموعة "كار" باز كريم في المؤتمر إن "قلعة أربيل هي تاريخنا وحضارتنا وهي أساس لشعبنا واذا اردنا تعريف اقليم كوردستان إلى العالم يتعين أن نبدأ من هذا الأساس لذا ينبغي لنا ان نعمل على إعادة تأهيلها".