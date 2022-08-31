أربيل تبدأ إصلاح أنابيب مشروع ماء الإفراز الثالث على مراحل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية ماء اربيل يوم الاربعاء انها ستقوم بإصلاح أنابيب مشروع ماء الافراز الثالث في اربيل.

وقال مدير عام ماء اربيل آري احمد لوكالة شفق نيوز انه "سيتم إصلاح أنابيب مشروع ماء الإفراز الثالث في اربيل والتي يبلغ طولها 11 كيلومتر على شكل مراحل، ستكون المرحلة الأولى إصلاح أنابيب المشروع من محطة مارعودا حتى وسط المدينة، والتي تبلغ 2750 مترا، حيث يُعد هذا الجزء الاكثر تعرضا للكسر خلال الفترة الماضية".

واوضح مدير عام ماء اربيل ان "المشروع هو في مرحلة المناقصة في وسيتم البدء بها بعد إرسائه على احدى الشركات المتقدمة لاستلام المشروع".

وتعرضت انابيب مشروع ماء الإفراز الثالث في اربيل للكسر مرات عديدة خلال الاشهر الماضية ما تسبب بقطع الماء عن نحو 40 حيا يتغذون على المشروع.