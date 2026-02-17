أربيل تبدأ المرحلة الأولى بمشروع إعادة تدوير المياه الثقيلة

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، المباشرة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استراتيجي لتدوير مياه الصرف الصحي في المدينة، بكلفة تبلغ 288 مليون دولار بتمويل ياباني.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، برئاسة نائب مدير الوكالة في العراق وإقليم كوردستان، تاكيتسورو إيكو.

وبحسب بيان لمكتب المحافظ ورد لوكالة شفق نيوز، فمن المقرر أن تبدأ الوكالة اليابانية قريباً بتنفيذ المرحلة الأولى بكلفة 288 مليون دولار، لمعالجة شبكات المجاري وتنقيتها بطول يصل إلى 75 كيلومتراً.

واعتبر خوشناو، أن "المشروع يعد الأكبر من نوعه في البنية التحتية البيئية بأربيل حيث سيتم تنقية المياه المستهلكة من المنازل لإعادة استخدامها في ري الحدائق والمتنزهات"، لافتاً إلى أن "المرحلة الثانية من المشروع ستنطلق لاحقاً بكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون دولار".

وأكد المحافظ، أن "المشروع سيحد من تلوث البيئة ويمنع اختلاط مياه الصرف الصحي بنهر الزاب الكبير والمياه الجوفية، فضلاً عن استخدامه في إرواء الغابات والأشجار المحيطة بأربيل لدعم الحزام الأخضر".