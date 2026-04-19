أربيل تبحث مع "سومو" معوقات بغداد أمام حركة التجارة في كوردستان

بحث رئيس غرفة التجارة والصناعة في أربيل، گيلان حاجي سعيد، يوم الأحد، مع نائب مدير الشركة الوطنية العراقية لتسويق النفط "سومو"، حميد شنكالي، معوقات حركة التجارة في إقليم كوردستان.

وذكرت غرفة التجارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء تطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بالوضع التجاري في إقليم كوردستان والعراق عموماً، وتمحور المحور الرئيسي للاجتماع حول مناقشة العقبات والتحديات التي أوجدتها الحكومة الاتحادية أمام التجار وأصحاب الشركات في الإقليم".

وشدد رئيس الغرفة، بحسب البيان، على "ضرورة المعالجة الجذرية لهذه المشكلات"، مؤكداً أهمية "العمل وفق الدستور العراقي الذي يكفل حق حرية العمل لكل تاجر، بحيث يتمكنوا من تنقل البضائع وممارسة أنشطتهم التجارية بين جميع مدن العراق دون تمييز أو عوائق".

من جهته، أشار نائب مدير شركة "سومو"، إلى "أهمية التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية لتجاوز العقبات وتقديم خدمات أفضل للقطاعين العام والخاص".