أربيل تبحث مع القنصل الإيراني تطوير التبادل التجاري واتفاقية "أورمية"

شفق نيوز/ بحث محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الخميس، مع القنصل الإيراني فرامرز أسدي، تطوير التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وإيران وخاصة المواشي الحية، فضلا عن اتفاقية "أورمية" مع محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية.

وقالت محافظة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خوشناو أجرى زيارة إلى القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، حيث كان في استقباله فرامرز أسدي، القنصل العام الإيراني، وحضر اللقاء شاکر حسین، مسؤول العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران، وحاجي إبراهيم گردي، ممثل غرفة تجارة وصناعة أربيل".

وأضافت أن "الجانبين شددا على أهمية توسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وبينت أن "تم خلال اللقاء بحث الاتفاقية بين محافظتي أربيل وأذربيجان الغربية (أورمية)، حيث أبدى الجانبان ارتياحهما للتقدم في تنفيذ بنود الاتفاقية، لا سيما حل معظم المشاكل التي كانت تعيق الحركة عبر المعابر الحدودية (تمرچين – حاجي عمران)".

ولفتت إلى أن الاجتماع "تناول الاستعدادات لزيارة محافظ أربيل إلى إيران، حيث تقرر أن تشمل الزيارة لقاءات مع محافظي أذربيجان الغربية وكرمانشاه وسنندج، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع موسع للمحافظين بعد عيد الفطر".

كما أشارت إلى أنه "تمت مناقشة التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وإيران، مع التركيز على المشاكل التي تواجه التجار في تصدير واستيراد المواشي الحية، حيث أكد القنصل الإيراني حرص بلاده على إيجاد حل سريع لهذه المشكلة بالتنسيق مع بغداد وطهران".