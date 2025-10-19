أربيل تبحث تنفيذ "الحزام الأخضر" للمدينة مع هولندا

شفق نيوز- أربيل

بحث محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الأحد، تنفيذ مشروع الحزام الأخضر في عاصمة إقليم كوردستان، مع القنصل المؤقت لهولندا في أربيل أدريان آيسلستين.

وقال مكتب المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجانبين بحثا آفاق تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصاً في قطاعات الزراعة والبيئة والتنمية المستدامة".

من جانبه، أعرب القنصل العام الهولندي عن تقديره للتنسيق والدعم الذي تبديه محافظة أربيل للقنصلية الهولندية، مؤكداً رغبة بلاده في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي، ومشيداً بدور المحافظة في تنفيذ المشاريع المشتركة خلال السنوات الماضية.

كما استعرض محافظ أربيل، بحسب البيان "مراحل تنفيذ مشروع الحزام الأخضر في المدينة، الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية في إطار (الماستر بلان) لمدينة أربيل، بهدف تقليل تأثيرات التغير المناخي"، مبيناً أن "المشروع يتكون من ثمانية مناطق (زون) وقد بدأ العمل فعلياً في أحدها".

وخلال الاجتماع، قُدم عرض تفصيلي حول خطة تنفيذ المشروع وآلية العمل فيه، حيث أبدى القنصل العام الهولندي ورئيس اللجنة البيئية الهولندية ارتياحهما لمستوى التقدم في المشروع، مؤكدين دعمهما لمواصلة التعاون في هذا المجال.

وتابع البيان أنه "جرت مناقشة مشروعاً آخر يهدف إلى تشجيع ركوب الدراجات الهوائية في أربيل، بوصفه خطوة بيئية وسياحية وثقافية تسهم في تقليل التلوث وتعزيز الأنشطة الرياضية في المدينة"، موضحا أن "محافظ أربيل أكد أن التصاميم الخاصة بمسارات المشروع قد اكتملت، ومن المقرر الشروع بتنفيذه قريباً في العاصمة".