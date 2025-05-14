أربيل تبحث تنظيم لقاء سنوي مع المحافظات الإيرانية الحدودية

شفق نيوز/ بحث محافظ أربيل، أوميد خوشناو، مع القنصلية الإيرانية في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الاستعدادات لتنظيم لقاء سنوي موسّع للمحافظات الحدودية بين الجانبين.

وذكر بيان لمحافظة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ أوميد خوشناو، زار القنصلية العامة الإيرانية في أربيل برفقة المسؤول عن العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران شاكر حسين، وكان في استقباله القنصل العام الإيراني فرامرز أسدي".

وأضاف البيان، أنه "خلال اللقاء قدّم محافظ أربيل شكره العميق لأسدي وطاقم القنصلية الإيرانية في أربيل، لما بذلوه من جهود في تنظيم زيارته الأخيرة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومشاركته في معرض (إيران - إكسبو 2025)، والتي شهدت سلسلة لقاءات واجتماعات مهمة وناجحة، شملت نائب رئيس الجمهورية، ونائب وزير الخارجية، ووزير الصناعة، ومحافظي طهران وقزوين وزنجان وأرومية، إلى جانب عدد من البرلمانيين ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال، وقد ثمّن محافظ أربيل عالياً هذه الترتيبات والجهود".

وأشار البيان إلى أنه "في جانب آخر من اللقاء، بحث الجانبان الاستعدادات لتنظيم لقاء سنوي موسّع بين محافظي المحافظات الحدودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحافظي إقليم كوردستان، وجرى الاتفاق على أن يُعقد هذا اللقاء الأسبوع المقبل في مدينة سنندج (محافظة كوردستان الإيرانية)، بمشاركة وفد رسمي من حكومة الإقليم برئاسة أوميد خوشناو، بهدف توطيد العلاقات بين محافظات أربيل وأرومية والسليمانية وكوردستان ودهوك وكرمانشاه وحلبجة، وتعزيز الحركة التجارية والاقتصادية بين إيران والإقليم".