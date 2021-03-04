أربيل تباشر بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا

شفق نيوز/ شرعت مديرية صحة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال المسؤول عن الحملة مدير الأمراض المتنقلة في المديرية العامة لصحة اربيل الدكتور سرهنك جمبار في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مدير صحة أربيل الدكتور دلوفان جلال وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذا ليوم تاريخي في البدء بالقضاء على هذا الفيروس"، مردفا بالقول "اليوم بدأنا بالكوادر الطبية في عدد من مستشفيات اربيل ومن الذين هم على تماس مباشر مع مرض كوفيد 19".

وأضاف أنه "بعد اكمال تطعيم هؤلاء وبحسب الخطة التي وضعتها وزارة الصحة سنبدأ بالإعمار الذين هم فوق 70 عاما وثم 60 عاما والمصابين بالأمراض المزمنة، وبعدها القوات الأمنية".

ووفقا مسؤول الحملة فإن أربيل لديها ثلاثة مخصصة لعملية التطعيم، قائلا سنطلق في الأسبوع المقبل موقعا الكترونياً للذين يرغبون في تلقي اللقاح بتسجيل اسمائهم".

واستدرك القول إنه عدا اللقاح يجب أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية لأنها السبيل الوحيد لتفادي الإصابة بالفيروس.

وقال جمبار الكمية التي وصلت من اللقاح محددة وهذا يوميا نستطيع أن نحقن حوالي 100 شخص باللقاح في مركز طبي واحد، ولكن اذا توفر اللقاح بكميات كبيرة يمكن تلقيح أعداد أكبر في جميع المراكز".

بدوره قال الدكتور دلوفان جلال خلال المؤتمر إنه من المقرر أن تصل كمية اخرى من لقاح أسترازينيكا خلال الأيام العشرة المقبلة وكلما كانت الكميات التي تصل كبيرة وقتها نستطيع إعطاء الجرعة لأكبر عدد ممكن.

واكد انه لغاية الان الأعراض بالسلالات الجديدة هي نفس الاعراض للسلالة القديمة ولكن هم ايضا بحاجة الى العناية والمشكلة في السلالات الجديدة انها سريعة الانتشار.

يشار الى ان كوران عزيز اول شخص من الكوادر الطبية تلقى اللقاح في اقليم كوردستان.

ووقع وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الثلاثاء الثالث من شهر شباط الجاري مع القنصل الصيني لجمهورية الصين الشعبية في الإقليم "ني روجي" مذكرة تسلم أول وجبة من لقاح فيروس كورونا.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده على هامش توقيع المذكرة شفق نيوز، "اليوم قمنا بتسلم أول وجبة من لقاح كورونا الصيني"، معبرا عن شكره للحكومة الصينية لتأمينها الوجبة الأولى من اللقاح إلى إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن هذه الوجبة تضم 5000 جرعة من اللقاح ألف منها ستكون من حصة القنصلية الصينية في أربيل لأن لديهم موظفين يريدون تطعيمهم، موضحاً أن الجرعات الباقية ستكون من نصيب موظفي الصحة.

تسلم العراق بشكل رسمي فجر أول أمس الثلاثاء، طائرة محملة بأول دفعة من جرعات لقاح كورونا إلى مطار بغداد الدولي.

والطائرة قادمة من الصين ومحملة بكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وهذه الكمية عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.