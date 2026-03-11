أربيل تباشر بتوزيع الغاز عبر البطاقة الإلكترونية لمنع التلاعب بالأسعار

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، البدء بتوزيع الغاز على المنازل عبر الوكلاء الجوالين وباستخدام البطاقة الإلكترونية، وذلك للسيطرة على الأسعار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه " بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار الغاز السائل المخصص للمنازل، ستبدأ مديرية النفط والمعادن في أربيل اليوم، بتوزيع الغاز على المنازل عبر الوكلاء الجوالين وباستخدام البطاقة الإلكترونية".

وأضافت أن "النظام يسمح لكل مواطن بالحصول على أسطوانتي غاز شهرياً بالسعر الرسمي البالغ 8500 دينار، من خلال وكلاء البيع الجوالين".

وأكدت أنه "سيتم اليوم البدء ببيع أسطوانات الغاز في عدة أحياء داخل محافظة أربيل، على أن تتخذ في الأيام المقبلة إجراءات وأنظمة مشابهة في باقي المحافظات".