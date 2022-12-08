‏ أربيل تباشر بتغيير لوحات المركبات الزراعية إلى النظام الجديد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، البدء بتغيير لوحات السيارات الزراعية.

‏وقال المتحدث باسم مرور أربيل فاضل حاجي لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد اتباع نظام جديد للوحات السيارات في اقليم كوردستان تم اليوم البدء بتغيير لوحات السيارات الزراعية للمواطنين".

‏وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي غرارا لتغيير لوحات بقية السيارات وفق النظام الجديد الذي تم اعتماده".

وفي 25 نيسان 2022، باشرت مديرية مرور اربيل باقليم كوردستان، بمنح لوحات السيارات وفق النظام الجديد.