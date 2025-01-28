أربيل تباشر بترميم سوق تراثي بتصاميم من القرن التاسع عشر (صور)

شفق نيوز/ باشرت الحكومة المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان بأعمال ترميم وتعمير سوق القيصرية التراثية وسط المدينة، بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء حريق كبير اندلع فيه العام الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأعمال تتمثل ببناء الطابق الثاني كالذي تم تشييدها لأول مرة في العهد العثماني قبل أكثر من 200 عام.

وأشار إلى أن الطابق الثاني من السوق كان قد تعرض جزءه الأخير للهدم في بداية ستينيات القرن الماضي.

وأكد أن السوق سيصبح بعد إعادة الترميم والبناء، وجهة سياحية جديدة في قلب أربيل تستقطب الزائرين من المدينة وخارجها.

وكان رئيس الحكومة المحلية في أربيل، أوميد خوشناو، أعلن في 5 أيلول/ سبتمبر 2024، عن تخصيص خمسة مليارات دينار لإعادة تأهيل سوق القيصرية وسط مركز المدينة.

وأعلنت محافظة أربيل 5 آيار/ مايو 2024، احتراق 227 محلاً و7 مخازن كحصيلة نهائية لحريق سوق القيصرية وسط المدينة، إضافة إلى إصابة 132 شخصاً بجروح مختلفة تم نقل 15 شخصاً منهم إلى المستشفى.