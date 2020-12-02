أربيل: بغداد لم ترسل الأموال.. واقترضنا 205 ملايين دولار لصرف الرواتب

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء بأن أربيل اضطرت إلى اقتراض 205 ملايين دولار لصرف رواتب موظفي الإقليم جراء عدم إرسال المبلغ المتفق عليه وهو 320 مليار دينار.

وقال جوتيار عادل في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "خلال الايام المنصرمة كان رئيس الحكومة مسرور بارزاني على تواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومجلس الوزراء لارسال مستحقات الاقليم، إذ وعد مسؤولو بغداد بمعالجة المشكلة".

وأضاف أن "هذا المبلغ تأخر ولم ترسله بغداد لغاية الآن، ونظرا للاوضاع الصعبة للمواطنين قررنا البدء بتوزيع رواتب الموظفين من يوم غد الخميس".

وأشار عادل إلى أن "واردات الاقليم الداخلية لاتكفي لتغطية الرواتب"، مبينا أن "الرواتب بحاجة الى 750 مليار دينار شهريا، ولا تملك حكومة الإقليم حاليا سوى مبلغ 400 مليار دينار".

وتابع بالقول، إن "حكومة الاقليم ستقترض مبلغ 205 ملايين دولار، وحين ترسل الحكومة الاتحادية المبلغ المتفق عليه وهو 320 مليار دينار، ستقوم بإعادة مبلغ القرض والاحتفاظ بالباقي لرواتب الشهر المقبل".

ولفت إلى أن "حكومة الإقليم ستصرف الرواتب بنسبة 79 في المئة"، مبينا "سنوزع حاليا راتب شهر تشرين الاول، وستبذل حكومة الإقليم كل ما في وسعها لتأمين رواتب الأشهر المقبلة".

كما أفاد بتجريد الممتلكات الحكومية وتصنيف الاهم منها، وايضا التي لا تحتاج إليها الحكومة ليتم بيع الأخيرة في المزادات العلنية.

وقال عادل إن وفدا برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني سيزور قريبا للتباحث مع الحكومة الاتحادية بشأن الخلافات المالية ورواتب موظفي الاقليم.