أربيل بصدد افتتاح مطاعم ومقاه في قلعتها الأثرية

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، يوم الخميس، قرب انتهاء أعمال تأهيل الشارع الرئيس داخل القلعة، لغرض افتتاح المطاعم والمقاهي فيه.

وقالت المحافظة في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال إعادة تأهيل الشارع الرئيس داخل قلعة أربيل وصلت إلى مراحلها النهائية".

وأضافت أن "إكمال الشارع سيعطي مظهراً جميلاً للقلعة"، مبينة أنه "سيتم افتتاح العديد من المطاعم والمقاهي في قلعة أربيل والتي ستصبح معلما سياحيا مهما في مركز المحافظة".

والقلعة هي عبارة عن حصن أثري تقع فوق تل بمركز محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان. وأُدرجت القلعة على قائمة التراث العالمي منذ 21 يونيو 2014.