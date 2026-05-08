أربيل.. بازار للأعمال اليدوية يجمع الفن والترفيه لدعم المشاريع الصغيرة (صور)

شفق نيوز- أربيل

أقيم في مدينة أربيل عاصم إقليم كوردستان، بازار للأعمال اليدوية بمشاركة عدد من الحرفيين والفنانين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وسط إقبال لافت من العائلات والشباب المهتمين بالمنتجات المحلية والأعمال الفنية.

وزار مراسل وكالة شفق نيوز البازار الذي تم افتتاحه مساء أمس الخميس ويستمر لعدة أيام، وتجول في أجنحته المتنوعة التي تعرض الأطعمة المنزلية والحلويات والإكسسوارات اليدوية واللوحات الفنية وألعاب الأطفال، إلى جانب منتجات أخرى صنعت بأيدٍ محلية بهدف دعم المشاريع الناشئة وتشجيع المواهب الشابة.

وأضاف مراسلنا أن هذا البازار أُقيم في أجواء اجتماعية وثقافية، ويُعد من الفعاليات القليلة التي أقيمت منذ بداية الحرب في المنطقة.

وقالت منظمة البازار، إسراء الحبيب، لوكالة شفق نيوز، إن "فكرة البازار جاءت لخلق مساحة تجمع أصحاب المواهب والأعمال اليدوية في مكان واحد، ومنحهم فرصة لعرض منتجاتهم والتعريف بها أمام الجمهور".

وأضافت الحبيب، أن "هذا البازار هو من أوائل البازارات الخاصة بالأعمال اليدوية التي تقام في أربيل منذ الحرب كون هذه النشاطات توقفت بالكامل خلال الفترة الماضية، ونلاحظ حالياً عودة تدريجية للنشاط إلى البازارات عامة".

وتابعت أن "البازار لا يقتصر على البيع فقط، بل يهدف أيضاً إلى دعم النساء والشباب العاملين بالمشاريع الصغيرة وتشجيع الإنتاج المحلي، فضلاً عن خلق أجواء ترفيهية للعائلات".

من جانبه، قال الرسام صفوان العكر، وهو أحد المشاركين في البازار، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمنح الفنانين فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور وعرض أعمالهم الفنية خارج نطاق المعارض التقليدية".

وأشار العكر إلى أن "البازار شهد اهتماماً جيداً من الزوار، خاصة تجاه اللوحات والأعمال الفنية اليدوية، ما يعكس تنامي الاهتمام بالفن المحلي والأعمال الإبداعية".