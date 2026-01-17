أربيل.. انعقاد اجتماع بارزاني وعبدي وباراك

شفق نيوز- أربيل

عقد في أربيل، مساء اليوم السبت، اجتماعا بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، ومبعوث الرئيس الأميركي لسوريا توم باراك.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استضاف في (پیرمام) اجتماعاً هاماً ضم كلاً من السفير توماس باراك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون سوريا، وويندي غرين القنصل العام الأميركي في أربيل، والجنرال كيفن لامبارت قائد القوات الأمريكية في سوريا، والكولونيل زكريا كورك، والجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومحمد إسماعيل رئيس المجلس الوطني الكردي (ENKS).

وأضاف "خلال اللقاء، رحب بارزاني بحرارة بجميع الأطراف، وأعرب عن شكره وتقديره لاستجابتهم وحضورهم هذا الاجتماع في ظل هذه الظروف الخاصة، سعياً لتحقيق السلام ومنع العنف. كما أكد الرئيس بارزاني على أهمية وضرورة الحوار والاستقرار والتعايش في سوريا الجديدة".

وتابع "من جانبه، قدم باراك، نيابة عن الولايات المتحدة، شكره وتقديره للرئيس بارزاني على هذه الاستضافة وتنظيم الاجتماع وعلى دعمه المستمر"، مبينا أنه "عقب ذلك، أجرى الحاضرون مناقشات وتبادلوا وجهات النظر حول عدة قضايا، وسلطوا الضوء على جملة من الخطوات العملية الرامية إلى إرساء الاستقرار".