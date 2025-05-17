أربيل.. انطلاق أول قافلة برية من حجاج كوردستان (صور)

شفق نيوز/ غادرت اليوم السبت، أول قافلة من حجاج إقليم كوردستان، وتحديداً من مدينة أربيل، متجهة إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة بمراسم الحج لهذا العام.

وقال مدير عام الحج والعمرة في إقليم كوردستان الشيخ نياز راغب النقشبندي، لوكالة شفق نيوز، إن "5136 شخصاً سيؤدون فريضة الحج هذا العام، وبحسب رغبة الحجاج، سيتوجه 1600 حاج عن طريق البر".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان قدمت أربعة مليارات دينار مساعدات مالية للحجاج، بواقع ما بين 650 إلى 850 ألف دينار لكل حاج، بالإضافة إلى توفير دولارات بقيمة البنك المركزي، وكذلك الكوادر الإدارية والإرشاد الديني والكوادر الصحية لجميع الحجاج. سيتم مرافقتهم من قبل الموظفين حتى ذهابهم وإيابهم.

وكانت الهيئة العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن بدء صرف مبلغ 2000 دولار لكل حاج بسعر صرف يبلغ 132,000 دينار لكل 100 دولار، وذلك من خلال مراجعة فروع بنك جيهان.

وأوضحت الهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن هذا المبلغ بالدولار تم تحويله من قبل البنك المركزي الاتحادي إلى بنك جيهان، وسيبدل بالسعر الرسمي المعتمد، حيث سيُمنح كل حاج 20 ورقة من فئة 100 دولار.

وبيّنت أن هذه الآلية تتيح لكل حاج الاستفادة من فرق يتجاوز 200 ألف دينار عن السعر في السوق، مشيرة إلى أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ 5136 حاجاً، ما يعني أن مجموع الفائدة الإجمالية سيتجاوز مليار دينار عراقي في حال استبدالهم جميعاً لهذا المبلغ.