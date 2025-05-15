أربيل.. انطلاق مؤتمر علمي جديد لعلاج 3 أمراض (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لجراحة وعلاج أمراض الفم والأنف والحنجرة، بمشاركة واسعة من الأطباء الأخصائيين والخبراء المحليين والدوليين، وبالتنسيق مع وزارة الصحة في حكومة الإقليم.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، يهدف المؤتمر إلى رفع المستوى العلمي والمهني في مجال طب الأنف والأذن والحنجرة، وتبادل الخبرات والمعرفة حول أحدث الأساليب والتقنيات الجراحية والعلاجية، إلى جانب عرض أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة في هذا الاختصاص.

وأكد القائمون على المؤتمر، أن تنظيم هذا الحدث العلمي يأتي في إطار تعزيز البحث الطبي والتعليم المستمر، وتوفير أرضية للتواصل بين المختصين في كوردستان ونظرائهم من دول العالم، بما يسهم في تطوير الواقع الصحي وتحديث طرق العلاج في الإقليم.