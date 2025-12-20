أربيل.. انطلاق مهرجان رأس السنة بمشاركة عشرات الفنانين (صور)

شفق نيوز/ إعلان انطلاق مهرجان رأس السنة 20 كانون الأول 2025

شفق نيوز- أربيل

انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، فعاليات مهرجان رأس السنة الميلادية، والذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، متضمناً سلسلة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة.

ويشهد المهرجان وفق مراسل وكالة شفق نيوز، مشاركة واسعة تزيد عن 50 فناناً الذين يساهمون في إحياء ليالي المهرجان من خلال فعاليات فنية مختلفة.

كما يضم الكرنفال أجنحة مخصصة لعرض الأكلات الكوردية والعراقية، بالإضافة إلى عروض للمواد والمشغولات اليدوية.

وقد تولت رئاسة بلدية أربيل مهمة إعداد وتنظيم هذا المهرجان، وبمشاركة فاعلة من الشركات الأهلية في القطاع الخاص، لتهيئة الأجواء الاحتفالية في المدينة.