أربيل.. انطلاق دورة خاصة لمعالجة حالات الإدمان

شفق نيوز- أربيل

انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، دورة خاصة حول آليات معالجة المدمنين، بمشاركة مجموعة من الأطباء والمختصين والأكاديميين والمعالجين النفسيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الدورة تناولت مراحل علاج الإدمان وأساليب التعافي من السموم، إلى جانب الإرشاد النفسي والسلوكي للمصابين، وبرامج إعادة التأهيل وطرق إعادة دمج المتعافين في المجتمع.

كما تركز المحاضرات على الجوانب النفسية بوصفها من أهم مراحل العلاج، لضمان استقرار المريض وحمايته من الانتكاس، بحسب المراسل.

وأضاف أن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي والنفسي بالتعامل مع حالات الإدمان بمهنية، وإلى مساعدة المتعافين على استعادة دورهم في المجتمع والأسرة والعمل بعد تجاوز مرحلة العلاج.