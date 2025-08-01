أربيل.. انتشال جثة طفل غرق في الزاب الكبير

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، يوم الجمعة، العثور بعد ظهر اليوم، على جثة طفل، من قبل فريق غواصين في نهر الزاب الكبير.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً يُدعى أيوب عدنان كريم، ويبلغ من العمر 10 سنوات، قد عُثر على جثته بعد أن غرق في مياه نهر الزاب الكبير".

وأشارت مديرية الدفاع المدني في أربيل إلى أنه "بعد العثور على جثة الطفل، جرى إرسالها إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وتسليمها إلى ذويه".