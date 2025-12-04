أربيل.. الأوقاف الكوردستانية تدين الاعتداء على المقابر المسيحية في كويسنجق

شفق نيوز- أربيل

دانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، حادثة الاعتداء على المقابر المسيحية في مدينة كويه (كويسنجق)، عقب إقدام مجهولين ليلة أمس على تكسير عدد من شواهد القبور.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الفعل عمل تخريبي يتنافى مع قيم التعايش الديني والتاريخ المشترك بين مكوّنات المنطقة"، مؤكدة رفضها القاطع لأي تصرف يستهدف دور العبادة أو المقابر.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية في قضاء كويسنجق بمتابعة الحادث والتحقيق فيه، تمهيدا لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

كما طمأنت الوزارة، ذوي المتوفين بأن الوزارة ستتولى إعادة ترميم المقابر المتضررة وإعادتها إلى وضعها السابق.