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أربيل.. الأمطار تعطل الحياة في مجمع سكني وسكانها يحصون الخسائر ويخشون القادم ..(صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-27T16:14:32+0000
أربيل.. الأمطار تعطل الحياة في مجمع سكني وسكانها يحصون الخسائر ويخشون القادم ..(صور)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في أربيل، يوم الأربعاء، بتضرر مجمع سكني شمالي شرق المحافظة " بالكامل" بسبب الامطار التي هطلت بغزارة على مدى يومين، فيما بينوا أن الاضرار المادية كانت كبيرة لسكان المجمع.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز إن "هطول الامطار الموسمية، والتي زادت وتيرتها بعد عصر اليوم، أدت الى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والازقة بحي هيران ستي السكني الواقع شمالي شرق أربيل، عاصمة إقليم كوردستان".

وأضاف الشهود أن "أغلب الشوارع والازقة ضمن حددود المجمع السكني أمتلأت بالطين، وهناك خسائر مادية كبيرة للسكان الذين لم يتوقعوا هذه الموجة الجديدة من الأمطار، فيما يتخوف السكان من فيضانات جديدة جراء الامطار ووقوع خسائر اكبر".

وتشهد أربيل على مدار اليومين الماضيين أمطاراً غزيرة، فيما ارتفعت وتيرتها من بعد ظهر اليوم في بعض المناطق.

ويخشى سكان أربيل من عودة موجة الفيضانات والأمطار الغزيرة التي أدت في وقت سابق من العام الحالي إلى خسائر بشرية ومادية.

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