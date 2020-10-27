أربيل.. الإطاحة بمتهمين اثنين بحوزتهما مخدرات وأسلحة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة مكافحة الاجرام في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اعتقال متهمين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة مع ثلاث قطع أسلحة، فيما تمكنت من اعتقال احد المسلحين الذين هاجموا احدى الكافيتيريات وسط اربيل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قواتها تمكنت اليوم الثلاثاء، في نشاط لها في مدينة اربيل، من اعتقال متهمين هما (ب س ح) و(س أ م)، لافتا الى انها عثرت بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة وهي (244غرام) من مادة الكريستال و(200 غرام) من الهيرويين و(33غرام) من جامايكا و(20 غرام) من الحشيشة و(20 حبة) سوماردين مخدرة.

واضاف البيان انه عثرت بحوزتهما كذلك على ميزان لوزن المواد المخدرة وكذلك مسدسين اثنين وسلاح من نوع (غدارة) عدد(1) واحد.

من جهة اخرى اعلنت المديرية في بيان منفصل، انها تمكنت من اعتقال واحد من المتهمين الاربعة الذين هاجموا احدى الكافيتيريات وسط اربيل.

وجاء في البيان انه بعد ان انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر هجوم اربعة مسلحين يهاجمون احدى الكافيتيريات، قامت المديرية بتشكيل فريق للتحقيق وتمكنت من اعتقال واحد من المتهمين ويدعى (ل ح ل).

وافاد البيان بان المتهم المذكور اعترف بجريمته، لافتا انه موقوف وفقا للمادة (405/31) من قانون العقوبات وتمت احالته الى المحكمة.

واضاف ان القوات الامنية مستمرة في البحث عن المتهمين الثلاثة الباقين بهدف اعتقالهم.



