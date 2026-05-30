أربيل.. الإطاحة بـ "لص خطير" نفذ أكثر من 10 عمليات سرقة

شفق نيوز- اربيل

أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، يوم السبت، إلقاء القبض على متهم وصفته بـ"الخطير"، تورط في تنفيذ أكثر من عشر عمليات سرقة طالت مبالغ مالية ضخمة ومقتنيات ثمينة في محافظة أربيل.

وذكر بيان صادر عن إعلام مديرية شرطة محافظة أربيل، ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة المشتركة من قسم مكافحة الإجرام (مكتب الجنوب) بالتنسيق مع مديرية الاسايش (الأمن)، تمكنت من الإطاحة بالمتهم بعد عمليات تعقب ومتابعة مستمرة.

ووفقاً للبيان، فإن المتهم أقدم على سرقة كميات كبيرة من الأموال بالعملتين المحلية (الدينار العراقي) والأجنبية (الدولار الأمريكي)، فضلا عن استيلائه على ممتلكات ومقتنيات غالية الثمن تعود لمواطنين.

وأوضحت المديرية أن عملية الاعتقال جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة أفضت إلى تحديد موقع المشتبه به، ونصب كمين محكم أدى إلى توقيفه دون خسائر.

وأشار البيان إلى أنه جرى التحفظ على المتهم وإيداعه التوقيف بموجب أمر قضائي صادر عن قاضي تحقيق أربيل، كما فُتح ملف تحقيقي رسمي بحقه تمهيدا لإحالته إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه القانوني.