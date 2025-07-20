أربيل.. الإطاحة بعصابة سورية بتهمة "الاحتيال" (فيديو)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، الإطاحة بعصابة تضم 5 سوريين تمارس الاحتيال على المواطنين من خلال بيع ما يسمى بـ"الدولار الليبي" بسعر البنك المركزي العراقي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد أن سجل أحد المواطنين شكوى بتعرضه للسرقة في أحد شوارع أربيل، سارعت المديرية بإجراء التحقيقات وظهر أن هناك عصابة تضم خمسة متهمين سوريين تقوم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاية لما يسمى بالدولار الليبي وبيع الـ100 دولار بسعر 130 ألف دينار عراقي وهو السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي العراقي".

وأشارت إلى أنه "يتم الاتفاق مع الراغب بالشراء وتحديد مكان لإتمام الصفقة وبعد تسلم المبلغ من الضحية يستولون على المبلغ ويفرون هاربين إلى مكان مجهول".

وأضافت أن "جميع المتهمين الخمسة محتجزون حالياً بأوامر قضائية والتحقيقات معهم مستمرة".