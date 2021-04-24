أربيل.. الإطاحة بضابط "مزيف" تحايل على قنصليات أجنبية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الاجرام في وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، اعتقال متهم انتحل صفة ضابط بمديرية مكافحة الارهاب وتحايل على قنصليات عدد من الدول لتحقيق مكاسب مادية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم اعتقال المتهم (ريوان اكرم احمد) من قبل عناصر المديرية بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة اربيل بعد الحصول على معلومات دقيقة بشأن التهم المنسوبة إليه".

وأضاف، "بعد التحقيق معه، اعترف بانتحاله اسم وصفة ضابط في مكافحة ارهاب كوردستان واستخدم عددا من القنصليات الاجنبية بهدف التزوير والتحايل للحصول على مكاسب مادية والوصول لمآربه الخاصة".

واشار البيان الى ان "الاجهزة الامنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان تطمئن المواطنين وجميع الاطراف ان من واجبها حماية الامن والسلم وارواح واملاك المواطنين واعتقال المجرمين وتسليمهم للمحاكم من اجل تحقيق العدالة".

ولم يوضح البيان كيفية تحايل المتهم على قنصليات الدول والجهات الرسمية او المواطنين.