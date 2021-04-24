سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل.. الإطاحة بضابط "مزيف" تحايل على قنصليات أجنبية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-24T16:18:04+0000
أربيل.. الإطاحة بضابط "مزيف" تحايل على قنصليات أجنبية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الاجرام في وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، اعتقال متهم انتحل صفة ضابط بمديرية مكافحة الارهاب وتحايل على قنصليات عدد من الدول لتحقيق مكاسب مادية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم اعتقال المتهم (ريوان اكرم احمد) من قبل عناصر المديرية بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة اربيل بعد الحصول على معلومات دقيقة بشأن التهم المنسوبة إليه".

وأضاف، "بعد التحقيق معه، اعترف بانتحاله اسم وصفة ضابط في مكافحة ارهاب كوردستان واستخدم عددا من القنصليات الاجنبية بهدف التزوير والتحايل للحصول على مكاسب مادية والوصول لمآربه الخاصة".  

واشار البيان الى ان "الاجهزة الامنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان تطمئن المواطنين وجميع الاطراف ان من واجبها حماية الامن والسلم وارواح واملاك المواطنين واعتقال المجرمين وتسليمهم للمحاكم من اجل تحقيق العدالة".

ولم يوضح البيان كيفية تحايل المتهم على قنصليات الدول والجهات الرسمية او المواطنين.

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

أربيل تصدر تنويها حول تفجيرات وتطمئن السكان

Date: 2021-03-18 09:12:53
أربيل تصدر تنويها حول تفجيرات وتطمئن السكان

اقليم كوردستان وتركيا يؤكدان على أهمية تطبيق اتفاقية سنجار

Date: 2021-01-19 11:07:04
اقليم كوردستان وتركيا يؤكدان على أهمية تطبيق اتفاقية سنجار

بعد اغلاق دام لشهور .. اربيل تعيد فتح الحدائق العامة امام مرتاديها

Date: 2020-07-12 11:13:48
بعد اغلاق دام لشهور .. اربيل تعيد فتح الحدائق العامة امام مرتاديها

اربيل تعزل مخيمين للنازحين بعد تسجيل اصابات بكورونا

Date: 2020-04-27 18:33:04
اربيل تعزل مخيمين للنازحين بعد تسجيل اصابات بكورونا

الفلبين ترغب بفتح قنصلية لها في اربيل

Date: 2020-09-20 15:21:32
الفلبين ترغب بفتح قنصلية لها في اربيل

حادث تصادم مروّع بين 9 سيارات داخل نفق في أربيل

Date: 2020-11-03 14:26:15
حادث تصادم مروّع بين 9 سيارات داخل نفق في أربيل

العثور على جثة امرأة مقتولة داخل منزل شمال شرق اربيل

Date: 2019-06-11 17:37:20
العثور على جثة امرأة مقتولة داخل منزل شمال شرق اربيل