أربيل.. الآسايش تطيح بمتهم أطلق النار في عنكاوه (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآسايش (أمن) أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إلقاء القبض على متهم قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاح أوتوماتيكي في بلدة عنكاوه.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في ليلة 13 من الشهر الجاري، أقدم المتهم (ف. ع. ر) في قضاء عنكاوه، وتحت تأثير تناول المشروبات الكحولية، على إطلاق عدّة أعيرة نارية من سلاح غير مرخص من نوع (كلاشينكوف).

وأضاف البيان أنه بعد ارتكابه هذا العمل غير القانوني، وبأمر من قاضي تحقيق جهاز أمن أربيل، تمكّنت قوات المديرية من إلقاء القبض على المتهم المذكور، وضبط السلاح المستخدم بحوزته.