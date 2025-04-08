أربيل.. الآسايش تحذر المواطنين من التعامل بالعملات الإلكترونية والمعدنية

شفق نيوز/ حذرت المديرية العامة للآسايش في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، المواطنين من التعامل بالعملات الإلكترونية والمعدنية "فوريكس" و"USDT"، مؤكدة أن هذا النوع من العملات غير مرخص رسمياً في العراق والإقليم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن التعامل بجميع أنواع العملات الإلكترونية والمعدنية "فوريكس" و"USDT" ممنوع قانوناً، وأن شركة "فوريكس" والعملات الالكترونية غير مرخص لهما في إقليم كوردستان والعراق وليس لهما إجازة للعمل بشكل رسمي.

وطالب البيان المواطنين في إقليم كوردستان بالنأي بأنفسهم عن هذا النوع من التعاملات لكي لا يتعرضوا للخسائرالمادية.