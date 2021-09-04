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أربيل: المياه الجوفية انخفضت لنحو 60 متراً تحت الأرض وسنبني أربعة سدود

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-04T10:03:10+0000
أربيل: المياه الجوفية انخفضت لنحو 60 متراً تحت الأرض وسنبني أربعة سدود

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان انشاء اربعة سدود صغيرة للمياه في محافظة اربيل، بحسب ما أعلنه اليوم السبت أوميد رئيس الحكومة المحلية لعاصمة إقليم كوردستان.

وقال خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن "إنشاء هذه السدود له تأثير في الحفاظ على المياه الجوفية وتغذيتها، وسيستفيد منها مربو المواشي والمزارعين".

وقال أيضا إن حكومة إقليم كوردستان وضمن إطار مواجهة التغيرات المناخية، وبما يتعلق بسني الجفاف تستعد لإنشاء عدد من السدود، مردفا بالقول "نحن نشكر منظمة اليونسيف الدولية على مساهمته في إنشاء تلك المشاريع"، في إشارة إلى السدود الأربعة.

كما نوه خوشناو إلى أن التكلفة المالية لمشاريع السدود الأربعة تصل إلى 230 الف دولار امريكي.

وحول تأثير الجفاف هذا العام جراء قلة تساقط الأمطار ذكر خوشناو أن نسبة المياه الجوفية في اربيل انخفضت الى قرابة 50 - 60 مترا تحت الأرض، مبينا أن أكثر المتضررين من المناطق في اربيل هي "قوشتبة" والذي بلغ عمق حفر البئر الواحد فيها الى 670 مترا تحت الأرض.

وكان خوشناو قد أعلن في مطلع شهر تموز الماضي عن توقف أكثر من 200 بئر ماء في المحافظة عن العمل، داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الذي يشهد اقليم كوردستان والعراق عامة.

يشار إلى أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية، وبنسبة 65% على المياه الجوفية.

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