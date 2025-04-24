أربيل.. المفوضية تعلن تمديد تحديث سجل الناخبين وتحدد المستمسكات المطلوبة

شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب مفوضية الانتخابات في أربيل، مروان محمد، يوم الخميس، عن تمديد فترة تحديث سجل الناخبين في المحافظة ابتداءً من اليوم 24 نيسان/ أبريل الجاري ولمدة شهر كامل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة.

وقال محمد، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مرحلة التحديث تشمل تسجيل مواليد 2007، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الحذف والتصحيح والنقل والتغيير، فضلاً عن تسجيل القوات العسكرية، والنازحين داخل المخيمات، وكذلك نازحي قضاء سنجار المقيمين خارج المخيمات".

وأوضح محمد، أن "محافظة أربيل تضم 53 مركز تسجيل موزعة في مركز المدينة والأقضية والنواحي، إلى جانب 53 فريقاً جوالاً، تتولى مهمة تسجيل الناخبين في الدوائر الحكومية، والجامعات، والمعاهد، والمدارس، والمناطق البعيدة عن مركز المحافظة".

وأشار إلى أن "المستمسكات المطلوبة لإجراء التحديث تتضمن البطاقة الوطنية الموحدة، والبطاقة التموينية، وبطاقة السكن"، داعياً المواطنين إلى "مراجعة مراكز التسجيل لتحديث بياناتهم، تمهيداً لإصدار البطاقة البيومترية التي تُمكّنهم من المشاركة في الانتخابات".