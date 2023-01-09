أربيل.. الكشف عن اعتقال شبكتين إرهابيتين حاولت تنفيذ هجمات ليلة رأس السنة (فيديو)

شفق نيوز/ كشف مصدر في مجلس امن اقليم كوردستان اليوم الاثنين، عن اعتقال شبكتين إرهابيتين مرتبطتين بتنظيم داعش.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن الشبكتين حاولتا تنفيذ هجمات في ليلة رأس السنة باربيل.

ولاحقاً؛ اصدر مجلس أمن اقليم كوردستان بيانا أكد فيه اعتقال الشبكتين، مبينا تفاصيل العملية.

وذكر البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه قوات الاسايش تمكنت في شهر كانون الأول من سنة 2022 من ابطال محاولتي هجوم من قبل شبكتين إرهابيتين في مدينة اربيل.

وأضاف البيان؛ أنه تم القاء القبض على اربعة أشخاص كانوا ضمن الشبكتين كان يتم توجيههم من قبل قيادات تنظيم داعش.

وبين أن الشبكة الأولى تضم حمزة اياد احمد المعروف بسياف القريشي ومهاجر احمد العزاوي المعروف بـ"ابو جعفر" تم اعتقالهم في 23 كانون الأول عام 2022 حيث كان الارهابي سياف القريشي يخطط لتفجير نفسه بحزام ناسف امام البوابة الرئيسية لمبنى جهاز مكافحة الارهاب قبل رأس السنة بمساعدة من الارهابي الثاني أبو جعفر وكانا يخططان ايضا لتفجير سيارة مفخخة عن طريق التحكم عن بعد أمام مبنى مركز أسايش عينكاوة.

أمّا الشبكة الثانية كانت مكونة من الارهابي موسى اسماعيل علوان اسماعيل المعروف بيعقوب والارهابي (م.أح) اللذان كانا يسكنان في مخيم الهول وشاركا في قتل العديد من المواطنين داخل المخيم، لافتا إلى ان هذين الارهابيين قدما الى مدينة اربيل في 2022 وكانا يخططان لتنفيذ عمليات ارهابية واغتيالات في مدينة اربيل بتوجيه من قيادات داعش، بحسب البيان.