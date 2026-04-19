أربيل.. القبض على مزيف عملة بحوزته 144 ألفاً من الدولار واليورو

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الأمن في أربيل "الآسايش"، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على مزيف عملة بحوزته مبلغ كبير من العملة الأميركية والأوروبية كان ينوي ترويجها في الأسواق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها وبأمر من قاضي التحقيق في مديرية آسایش أربيل، تمكّنت من إلقاء القبض على المتهم (ز. ع. ع) وضبطت بحوزته العملات المزيفة.

وبينت أن المتهم كان بحوزته 120 ألف دولار أميركي من فئة (100 دولار) مزيفة، إضافةً إلى مبلغ 24.600 ألف يورو من فئة (200 يورو) مزيفة أيضاً، مشيرة إلى أن المتهم وكان ينوي ترويجها في أسواق مدينة أربيل على المواطنين.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وأُحيلت أوراق التحقيق إلى المحكمة المختصة، مشيدة بدور المواطنين وتعاونهم في تزويد المديرية بالمعلومات.