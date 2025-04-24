أربيل.. القبض على متهم بجريمة قتل حدثت قبل 3 سنوات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن القبض على متهم بجريمة قتل بعد 3 سنوات من ارتكاب الجريمة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكاب جريمة قتل في مدينة أربيل، والتي وقعت نتيجة خلاف اجتماعي بين عدة أشخاص، حيث تصاعد إلى شجار عنيف أُطلقت خلاله أعيرة نارية وأدى لمقتل أحد الأشخاص، وهرب في حينها المتهم لخارج المدينة".

وأضافت "لكن وبعد متابعة دقيقة من قبل الشرطة لتحركات المتهم، تم القبض عليه فور عودته إلى مدينة أربيل، حيث كان بحوزته أثناء اعتقاله سلاح من نوع كلاشينكوف ومسدس، وقد تم اعتقاله على الفور من قبل قواتنا".