أربيل.. القبض على متهمين بإطلاق النار وإصابة شخص

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخصين متهمين بإطلاق النار خلال مشاجرة وأصيب شخص بجروح.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية شرطة أربيل ألقت القبض على شخصين مشتبه بهما أحدهما يدعى (أ. س. ح) والآخر (ن. ك. و) قاما بإطلاق النار بسب خلاف بسيط مما أدى إلى إصابة شخص، لافتاً إلى أن المتهمين اعترفا بالتهم الموجهة إليهما.

وأشار البيان إلى أنه ووفقاً لقرار قاضي التحقيق تم توقيفهما استناداً للمادة (31/405) من قانون العقوبات، وما زال التحقيق مستمراً معهما.

وطلب البيان من المواطنين عدم اللجوء مطلقاً إلى السلاح في الخلافات والحوادث غير المرغوب فيها، داعياً إياهم إلى إبلاغ الشرطة لحل مشاكلهم من خلال القانون.